ВОЗ оценила риски распространения вируса Нипах по миру

Вероятность распространения вируса Нипах по миру низкая, заявил РИА Новости представитель ВОЗ в Женеве Тарик Жазаревич. Он отметил, что индийские органы здравоохранения активно взаимодействуют с международной организацией. По его словам, азиатская страна имеет потенциал для контроля над данной ситуацией.

ВОЗ считает риск дальнейшего распространения инфекции <…> низким, — сказал Жазаревич.

Ранее врач-терапевт, научный журналист Алексей Водовозов заявил, что вирус Нипах вызывает воспаление головного мозга, что может привести к гибели человека. Он рассказал, что до 70% тяжелых пациентов, попадая в стационар, умирают из-за того, что у них развивается энцефалит.

До этого академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко выразил мнение, что разработка вакцины для профилактики болезни, вызванной вирусом Нипах, имеет все шансы на успех. По его мнению, такое средство необходимо создать, несмотря на относительно небольшое количество зафиксированных случаев заражения.