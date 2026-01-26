Онищенко оценил шансы создания вакцины против опасного вируса из Индии

Разработка вакцины для профилактики болезни, вызванной вирусом Нипах, имеет все шансы на успех, заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с ТАСС. По его словам, такое средство необходимо создать, несмотря на относительно небольшое количество зафиксированных случаев заражения.

Я уверен, можно будет сделать, и уже ее надо делать, ее пока не делали, поскольку случаев мало, но этот вирус относится к числу тех, которые могут вызвать и естественные, и, самое главное, преднамеренные осложнения. И не массовые, но групповые случаи заболеваний, — сказал Онищенко.

Академик также указал на дополнительную причину отсутствия вакцины, которая заключается в географическом распространении болезни. По его мнению, заболевания регистрируются преимущественно в регионах, где медицина не обладает даже базовыми возможностями для специфической профилактики.

24 января стало известно, что в Индии произошла вспышка вируса Нипах. При этом против опасного патогена пока нет ни вакцины, ни его специфического лечения.

Роспотребнадзор посоветовал находящимся в стране туристам соблюдать гигиену и избегать контакта с больными животными. В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, необходимо немедленно обратиться к врачу.