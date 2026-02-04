Зимняя Олимпиада — 2026
В деле Эпштейна нашли письмо о моделировании пандемии за три года до COVID

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В деле финансиста Джеффри Эпштейна было обнаружено письмо, адресованное бизнесмену Биллу Гейтсу с рекомендациями по моделированию пандемии. Согласно опубликованным документам, эта тема затрагивалась за три года до начала вспышки COVID-19.

В тексте также отдельно подчеркивалась задача по доработке технических спецификаций для пандемии штаммов. Упомянутая инициатива рассматривалась в одном контексте с другими направлениями, такими как защита медицинских данных и анализ расходов на здравоохранение в США.

Ранее стало известно, что недавно обнародованные архивные материалы по делу Эпштейна упоминают певицу Аллу Пугачеву как одну из наиболее значимых фигур в России. В письме от 13 января 2014 года инвестор Борис Николич перепечатал статью из The Times, в которой говорится, что среди 10 самых уважаемых людей в России пять женщин, включая Примадонну.

Кроме того, в файлах по делу Эпштейна также обнаружили переписку с футурологом Паблосом Холманом и бывшим CEO компании — разработчика игр Activision Бобби Котиком о стратегии «индоктринации детей в экономику» с помощью внутриигровых покупок. Обсуждения датированы 2013 годом и совпали по времени с введением микротрансакций в игре Call of Duty.

