27 января 2026 в 13:10

Младшую дочь Пугачевой заметили с отцом на элитном горнолыжном курорте

Галкин поделился фото с дочерью Лизой в Куршевеле

Алла Пугачева
Младшая дочь певицы Аллы Пугачевой Лиза вместе с отцом юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) отдыхает в Куршавеле. Артист опубликовал у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором видна 12-летняя девочка в лыжной маске.

На опубликованных кадрах 49-летний ведущий танцует вместе с дочерью на фоне французского горнолыжного курорта. В комментариях многие обратили внимание на то, как выросла Лиза, и призвали шоумена выкладывать больше семейного контента.

Ранее Галкин показал в своем Instagram обновленный образ с бородой. Фотографии были сделаны во время прогулки по Центральному парку в Нью‑Йорке. Публикация менее чем за двое суток собрала около трех тысяч комментариев. Многие подписчики признались, что поначалу не смогли узнать артиста из-за бороды и усов.

До этого стало известно, что Галкин оказался самым высокооплачиваемым иноагентом на новогодние праздники. По сведениям источников, артист мог получить около 50 млн рублей за выступление в новогоднюю ночь и 1 января. Отмечалось, что шоумен вдвое увеличил стоимость своих выступлений на частных мероприятиях.

