27 января 2026 в 14:14

Десятки детей пострадали от сыпи и температуры в отеле Robinzon в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Десятки детей, в том числе полуторагодовалый ребенок из России, пострадали от сыпи и температуры в отеле Robinzon в Кхао-Лаке, Таиланд, сообщает Telegram-канал SHOT. Родители предполагают, что дети заразились вирусом Коксаки.

Он нередко вызывает вспышки в туристических зонах. Симптомы у детей варьировались — помимо сыпи и лихорадки у некоторых наблюдалась рвота.

Ранее заслуженный врач России, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов заявил, что отсутствие нужного лечения вируса Коксаки может привести к поражениям сердца и мозга в виде миокардита и серозного менингита. По его словам, даже после выздоровления человек заразен около трех недель.

До этого врач общей практики Денис Прокофьев сообщил, что вирус Коксаки способен провоцировать развитие осложнений, включая патологии сердечной мышцы. Он также отметил возможность редких случаев поражения легочной системы и органов желудочно-кишечного тракта под воздействием данной инфекции. Врач подчеркнул, что инфекции в основном подвержены дети в возрасте от шести месяцев до шести лет.

