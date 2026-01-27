Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке

Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
Ваша квашеная капуста раньше получалась мягкой и не хрустела? Попробуйте необычный способ с добавлением брусники или хрена — он гарантирует тот самый идеальный хруст.

Нарвите килограмм капусты на удобные кусочки (да, именно нарвите, а не нашинкуйте!), потрите туда же одну среднюю морковку (около 100 г). Добавьте столовую ложку (20–25 г) крупной соли и секретный ингредиент — горсть свежей или мороженой брусники (50 г) или тонко нарезанный корень хрена (30 г).

Далее все это дело помните руками, чтобы капуста пустила сок. Плотно утрамбуйте квашеную капусту в банку, сверху поставьте груз и оставьте при комнатной температуре. Три дня подряд протыкайте смесь, выпуская газы.

Через неделю в холоде вас ждет по-настоящему хрустящая, ароматная квашеная капуста. Рецепт сохраните в закладках!

Ранее NEWS.ru публиковал рецепт заливного пирога с капустой.

