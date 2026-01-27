Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 14:22

В Росатоме назвали аддитивные технологии важнейшим направлением работы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

На сегодняшний день аддитивные технологии являются одним из важнейших направлений работы, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров в рамках третьего форума новых материалов и технологий AMTEXPO. По его словам, в последние годы в России удалось выстроить полный производственный комплекс, передает корреспондент NEWS.ru.

Это важнейшее направление. В последние годы выстроили полный комплекс: от порошков до самых современных высокотехнологичных 3D-принтеров, — сказал Комаров.

Он добавил, что сегодня любой университет, претендующий на звание передовой инженерной школы, создает собственное аддитивное производство. Это позволяет работать над технологиями напрямую через студентов.

Здесь связка науки и производства очевидна, и она должна нас двигать вперед, — заключил замгендиректора.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев рассказал, что все международные проекты выполняются в установленные сроки. Он выразил уверенность в превышении плановых показателей, несмотря на внешнее давление.
Росатом
госкорпорации
технологии
наука
университеты
студенты
Никита Самойлов
Н. Самойлов
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пожар в Балашихе 27 января: четыре мертвых кубинца, дом беглого олигарха
Синоптик объяснил, в каких регионах весна припозднится
В Германии заявили о намерении потребовать с Украины €70 млрд
В Госдуме ответили, какие организации могут поддержать малый бизнес
«Стянут все группировки»: полковник о возможности штурма Харькова
Длительную икоту связали с одним крайне опасным заболеванием
Россиянам рассказали, как правильно чихать
Мишустин рассказал, как в России поддерживают разработчиков продукции
Россия объявила Тимошенко в международный розыск
Тренер назвала самые частые ошибки в похудении
В Госдуме отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram
В Союзе пенсионеров по Москве открестились от сгоревшего хостела
Психолог дал советы, как не попасть под влияние мошенников
В МО Китая решили работать с Россией над глобальной безопасностью
Госдума разрешила отключать россиян от связи по запросу спецслужб
Белоусов попросил Китай держать ухо востро, напомнив о Венесуэле и Иране
В Госдуме назвали новые меры по предотвращению закрытия малых предприятий
В Москве могут вырасти рекордные сугробы более 80 сантиметров
Сильный снегопад спровоцировал массовую аварию под Нижним Новгородом
В Госдуме предложили открыть пункт пропуска с Украиной
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.