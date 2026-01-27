В Росатоме назвали аддитивные технологии важнейшим направлением работы

На сегодняшний день аддитивные технологии являются одним из важнейших направлений работы, заявил первый заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров в рамках третьего форума новых материалов и технологий AMTEXPO. По его словам, в последние годы в России удалось выстроить полный производственный комплекс, передает корреспондент NEWS.ru.

Это важнейшее направление. В последние годы выстроили полный комплекс: от порошков до самых современных высокотехнологичных 3D-принтеров, — сказал Комаров.

Он добавил, что сегодня любой университет, претендующий на звание передовой инженерной школы, создает собственное аддитивное производство. Это позволяет работать над технологиями напрямую через студентов.

Здесь связка науки и производства очевидна, и она должна нас двигать вперед, — заключил замгендиректора.

Ранее генеральный директор Росатома Алексей Лихачев рассказал, что все международные проекты выполняются в установленные сроки. Он выразил уверенность в превышении плановых показателей, несмотря на внешнее давление.