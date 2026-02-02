«Росатом» поучаствует в выставке «ИННОПРОМ» в Саудовской Аравии

Российская государственная корпорация «Росатом» примет участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Саудовская Аравия», которая пройдет с 8 по 10 февраля в Эр-Рияде. На ней госкорпорация представит комплексные технологические и промышленные решения — отражение 80-летней истории атомной промышленности России.

Кроме того, «Росатом» презентует инновационные атомные технологии, формирующие устойчивое будущее. Экспозицию посвятят потенциалу госкорпорации не только в атомной энергетике, но и в смежных отраслях промышленности.

Особое место на выставке займет демонстрация того, как технологии «Росатома» могут быть адаптированы под цели развития Саудовской Аравии. Кроме того, будет представлен опыт корпорации в реализации крупных инфраструктурных проектов по всему миру и на Ближнем Востоке с привлечением местных производственных и технологических партнеров.

Помимо этого, «Росатом» примет участие в деловой программе «ИННОПРОМ — 2026». В первый день выставки, 8 февраля, представители корпорации выступят на сессии «Стратегический альянс: партнерство и проектные инвестиции России и Саудовской Аравии». А 9 февраля они присоединятся к B2B-сессии «Технологический суверенитет в энергетике: сотрудничество лидеров отрасли».

Ранее первый замгенедиректора «Росатома» Кирилл Комаров заявил, что на сегодняшний день аддитивные технологии являются одним из важнейших направлений работы. По его словам, в последние годы в России удалось выстроить полный производственный комплекс.