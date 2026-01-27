Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 14:04

В России ужесточат наказание для тех, кто скрывает детей от бывших супругов

Депутат Останина: для родителей поднимут штрафы за сокрытие детей

Для родителей, скрывающих детей от бывших супругов, увеличат штрафы, рассказала «Парламентской газете» председатель комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она отметила, что штрафы могут вырасти почти в три раза.

Предлагается увеличить этот штраф до 5-10 тыс. рублей, чтобы побудить родителей задуматься и соблюдать решения суда. В случае повторного нарушения, когда текущий штраф составляет 4-5 тыс. рублей, а также возможно пять суток ареста, предлагается увеличить штраф до 15-20 тыс. рублей или сохранить арест на пять суток, — рассказала Останина.

Депутат подчеркнула, что в первом полугодии 2025 года было возбуждено 352 административных дела. По ее словам, увеличение штрафа побудит родителей исполнять решение суда.

Ранее сообщалось, что реестр неплательщиков алиментов стал доступен на «Госуслугах». Сервис работает без авторизации и не требует ввода паспортных данных.

Нина Останина
