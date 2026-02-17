В ГД считают необходимым создать открытый реестр педофилов и насильников Депутат Останина: в России нужно создать открытый реестр педофилов и насильников

В России необходимо создать открытый реестр насильников и педофилов по аналогии с реестром неплательщиков алиментов, заявила NEWS.ru глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она пообещала поднять соответствующий вопрос в рамках предстоящего отчета правительства перед депутатами о работе за 2025 год, который состоится 25 февраля.

Если уж мы сочли возможным создать реестр неплательщиков алиментов, то почему бы не сделать и реестр насильников и педофилов. В Минюсте, кстати, говорили, что любая публичность имеет хороший эффект воздействия на неплательщиков алиментов. Мне думается, что новый реестр — это давно назревшая необходимость, — сказала Останина.

Кроме того, депутат отметила, что какие бы жесткие предложения ни звучали в Госдуме насчет наказаний для педофилов и убийц детей, все они упираются в либеральное российское законодательство — слишком гуманное в отношении преступников этой категории. Останина при этом подчеркнула, что поддерживает идею о введении смертной казни для людей, совершающих преступления против детей.

Ранее руководитель движения «Россия православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил отменить сроки давности за преступления против половой неприкосновенности детей. По его мнению, наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетними должно быть ужесточено, в особенности для воспитателей, учителей или родственников потерпевших, которым они доверяли.