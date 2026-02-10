В России призвали ужесточить ответственность для педофилов

Руководитель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил в беседе с «Газетой.Ru» отменить сроки давности за преступления против половой неприкосновенности детей. По его мнению, наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетними должно быть ужесточено, в особенности для воспитателей, учителей или родственников потерпевших, которым они доверяли.

Нужно законодательно закрепить принцип: посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних не должны «пережидаться». Для этого нужна отмена сроков давности по делам о преступлениях против половой неприкосновенности детей и подростков. Чтобы уголовное преследование не прекращалось из-за истечения времени, даже если преступник годами скрывался, менял места жительства, уезжал в другие регионы, — призвал Иванов.

Он добавил, что для людей, совершивших сексуальное насилие над детьми, которым те доверяли, нужно ввести наказание в виде пожизненного лишения свободы. По его словам, именно педофилы в рядах воспитателей, педагогов, тренеров, опекунов и родственников представляют наибольшую общественную опасность, ведь у них есть прямой доступ к несовершеннолетним и возможность психологически давить на них.

Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, которого признали виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними родственницами. Мужчине назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.