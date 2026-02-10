Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 12:28

В России призвали ужесточить ответственность для педофилов

Депутат Иванов предложил отменить сроки давности по делам об изнасиловании детей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Руководитель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил в беседе с «Газетой.Ru» отменить сроки давности за преступления против половой неприкосновенности детей. По его мнению, наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетними должно быть ужесточено, в особенности для воспитателей, учителей или родственников потерпевших, которым они доверяли.

Нужно законодательно закрепить принцип: посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних не должны «пережидаться». Для этого нужна отмена сроков давности по делам о преступлениях против половой неприкосновенности детей и подростков. Чтобы уголовное преследование не прекращалось из-за истечения времени, даже если преступник годами скрывался, менял места жительства, уезжал в другие регионы, — призвал Иванов.

Он добавил, что для людей, совершивших сексуальное насилие над детьми, которым те доверяли, нужно ввести наказание в виде пожизненного лишения свободы. По его словам, именно педофилы в рядах воспитателей, педагогов, тренеров, опекунов и родственников представляют наибольшую общественную опасность, ведь у них есть прямой доступ к несовершеннолетним и возможность психологически давить на них.

Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, которого признали виновным в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними родственницами. Мужчине назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

дети
педофилы
изнасилования
преступления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Две страны саботировали новый пакет санкций ЕС против России
HIMARS в Белгороде, 14 погибших, гибель «Скалы»: ВСУ атакуют РФ 10 февраля
Тодоренко заподозрили в «покушении» на убийство
Исполнительница хита «Матушка-земля» разочаровалась в Кадышевой
«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили
Стало известно, сколько можно заработать на сдаче жилья в аренду в Москве
Главврача российской больницы уволили после ареста сына
Россиянин чуть не лишился полной золотых слитков сумки
Военный эксперт назвал неочевидное преимущество американского ВПК
«Никуда не денется»: депутат Рады о масштабах «бусификации» на Украине
Появились шокирующие подробности о прошлом юриста семьи убитого мальчика
Задержанный ТЦК украинец достал гранату вместо паспорта
В России впервые оштрафовали за лайки на YouTube
Строительство объектов ТКО будут контролировать с помощью камер
Москвичей предупредили о рекордных снегопадах
Появились новые подробности дела о разделе имущества Галицких
Крыша рухнула в здании детского сада под Нижним Новгородом
В Соцфонде поделились с россиянами советом о пенсиях
В Сети появилось уникальное фото «самолета Судного дня»
Хурма «пустила корни» в желудке россиянина
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.