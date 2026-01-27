Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 13:24

«Мужчины появлялись часто»: Хубутия высказался о ребенке экс-возлюбленной

Экс-министр Михаил Хубутия отказался верить, что ребенок Юлии Ван от него

Михаил Хубутия Михаил Хубутия Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия усомнился в том, что он является отцом ребенка избитой им экс-возлюбленной Юлии Ван (настоящее имя — Юлия Иванова). В эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия» он заявил, что у девушки было очень много мужчин.

У нее мужчины появлялись очень часто, и она мне об этом всегда говорила. <...> Сейчас я очень сомневаюсь, что это мой ребенок. Я убедился, что она параллельно встречалась с разными людьми, — подчеркнул экс-министр.

Также он не стал отрицать, что ударил Ван во время конфликта, но подчеркнул, что на этом все закончилось. Кровь и порезы Хубутия назвал продуманным планом девушки, чтобы очернить его. В подтверждение своих слов он напомнил, что дочь не слышала крики матери, хотя была в соседней комнате.

Ранее Одинцовский городской суд приговорил Хубутию к одному году условно по делу о нападении с топором на Ван. Девушка обвинила бывшего министра в жестоком избиении в апреле 2025 года. Она утверждала, что Хубутия порезал ей конечности и бил по голове.

дети
Михаил Хубутия
конфликты
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта важная деталь в «слежке» за российскими дипломатами в ЕС
Экс-вице-премьер Сербии сравнил ситуацию в Косово с ружьем Чехова
Раскрыто число жертв снежной бури в США
Адвокат объяснил, как избавиться от автохлама во дворе
Секреты рыбаков: правильное хранение зимнего улова от льда до кухни
Полиция Рязани задержала местного жителя за убийство знакомого
На Урале осудили рецидивиста за убийство 18-летней давности
В Росатоме назвали аддитивные технологии важнейшим направлением работы
Россиянина осудят за зверские убийства женщин 17-летней давности
В европейской стране одобрили запрет соцсетей для детей
Оглохнете от хруста: классический рецепт квашеной капусты в банке
В России вырос уровень заражения паразитами
Раскрыто, почему удары по энергетике стали самыми болезненными для ВСУ
Гипнотерапевт помог одержимому сосисками в тесте ребенку
Десятки детей пострадали от сыпи и температуры в отеле Robinzon в Таиланде
Травматолог предупредил о последствиях катания на тюбингах
Толпы людей наводнили деревню, где детям явилась Богородица
Стало известно, чем занимается девушка главного краша «Битвы экстрасенсов»
Горят порты Одессы и нефтепровод в Бродах: удары по Украине 27 января
В Москве экстренно эвакуировали посетителей крупного торгового центра
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.