«Мужчины появлялись часто»: Хубутия высказался о ребенке экс-возлюбленной

Бывший министр торговли Московской области Михаил Хубутия усомнился в том, что он является отцом ребенка избитой им экс-возлюбленной Юлии Ван (настоящее имя — Юлия Иванова). В эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия» он заявил, что у девушки было очень много мужчин.

У нее мужчины появлялись очень часто, и она мне об этом всегда говорила. <...> Сейчас я очень сомневаюсь, что это мой ребенок. Я убедился, что она параллельно встречалась с разными людьми, — подчеркнул экс-министр.

Также он не стал отрицать, что ударил Ван во время конфликта, но подчеркнул, что на этом все закончилось. Кровь и порезы Хубутия назвал продуманным планом девушки, чтобы очернить его. В подтверждение своих слов он напомнил, что дочь не слышала крики матери, хотя была в соседней комнате.

Ранее Одинцовский городской суд приговорил Хубутию к одному году условно по делу о нападении с топором на Ван. Девушка обвинила бывшего министра в жестоком избиении в апреле 2025 года. Она утверждала, что Хубутия порезал ей конечности и бил по голове.