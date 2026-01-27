Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 14:00

Отоларинголог опровергла популярный миф об ангине

Лор Ахметзянова: удаление небных миндалин не гарантирует полную защиту от ангины

На самом деле удаление небных миндалин не гарантирует полную защиту от развития ангины, заявила «Здоровью Mail» отоларинголог Гульназ Ахметзянова. Дело в том, что при вирусных инфекциях могут воспаляться и другие лимфоидные ткани глотки, в том числе язычная миндалина и фолликулы на задней стенке.

При этом операция по удалению небных миндалин позволяет убрать главный резервуар для бактерий, отметила Ахметзянова. Таким образом, угроза тяжелых последствий сводится к минимуму.

Врач уточнила, что подобную операцию проводят только по показанию. Лор может предложить удаление миндалин в случае, если консервативное лечение ангины не принесло результатов.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что голос может пропасть из-за излишнего волнения. Как объяснил специалист, это происходит из-за того, что голосовые связки перестают смыкаться.

