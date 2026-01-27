Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 14:15

Гипнотерапевт помог одержимому сосисками в тесте ребенку

NYP: гипноз помог мальчику справиться с желанием есть только сосиски в тесте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гипнотерапевт Дэвид Килмурри помог пятилетнему мальчику Грейсону Теофанусу из британского Уоллингтона, который раньше ел исключительно сосиски в тесте из сети Greggs, расширить свой рацион, пишет NYP. Ребенок начинал громко кричать и плакать, если его мама Дженнифер предлагала ему любую другую еду. В его меню входили только сосиски в тесте, чипсы и чесночный хлеб.

Родители тратили много денег на питание сына. И решили обратиться за помощью к специалисту. Килмурри работает с обсессивно-компульсивными расстройствами пищевого поведения. После всего одного двухчасового сеанса Грейсон согласился попробовать 10 различных продуктов. Теперь он регулярно ест шпинат, зерна граната и грейпфрут.

Он даже не хотел пробовать новую еду. На днях рождения он плакал, когда приносили еду, и дрожал. Он терпеть не может запах разных продуктов. То, что он смог попробовать 10 разных блюд, было настоящим чудом, — призналась Дженнифер.

У мальчика в свое время был диагностирован аутизм. Килмурри пояснил, что многие дети с таким состоянием психики обладают особенным потреблением энергии.

Ранее восьмилетний школьник из Великобритании смог преодолеть редкую фобию, связанную с овощами. Благодаря сеансу гипноза он расширил свой рацион питания. Семь лет мальчик по имени Ленни Сартин ел только картофель в мундире с добавлением сыра и фасоли.

гипноз
терапия
сосиски
Великобритания
дети
аутизм
