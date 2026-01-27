Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
В Москве мужчина с ОКР чуть не убил жену и сына: что известно о ЧП

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вечером 26 января в Москве мужчина едва не убил супругу и сына-подростка. В мотивах нападения будут разбираться не только следователи, но и психиатры. NEWS.ru рассказывает, что известно о происшествии.

Покушение на убийство

О происшествии утром 27 января сообщили в столичной прокуратуре и управлении Следственного комитета. Там уточнили, что нападавший был пьян.

«Вечером 26 января в квартире жилого дома в Линейном проезде 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинил ножом телесные повреждения своей супруге и 14-летнему сыну. Пострадавшие смогли покинуть квартиру, спрятаться в соседней, после чего были госпитализированы. Подозреваемый задержан, ему будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза», — рассказали в прокуратуре Москвы.

В СКР сообщили, что женщина получила четыре ножевых ранения, а мальчик-подросток — восемь. Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство.

«Однако злоумышленник не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как потерпевшие своевременно были госпитализированы в одну из городских больниц», — рассказали в СКР.

Сотрудники СК РФ на месте происшествия Сотрудники СК РФ на месте происшествия Фото: t.me/moscowproc

Мешал таблетки с алкоголем

По данным Telegram-канала Baza, причиной ссоры, предшествовавшей поножовщине, стало замечание со стороны супруги. 39-летняя женщина упрекнула мужа в том, что он мешает таблетки с алкоголем.

Мать и сын выбежали из квартиры и укрылись в соседней, вскоре на место приехали медики и полиция. Дебошира скрутили и отвезли в ближайшее отделение. Telegram-канал «112» пишет, что женщина находится в тяжелом состоянии, а у мальчика диагностированы поверхностные раны.

Дебошир с ОКР

Специалисты выявили у подозреваемого целый комплекс смешанных тревожных расстройств. Среди них в том числе было обсессивно-компульсивное расстройство.

СМИ пишут, что супруги вместе занимались предпринимательской деятельностью. Пострадавшая владеет магазином, который специализируется на продаже оптики. Мужчина работал на нее в этом бизнесе.

Источники MK.RU сообщают, что полицию на место происшествия вызвали соседи, которые услышали крики сначала в квартире, а затем на лестничной клетке. По словам очевидцев, мальчик встал на защиту матери, из-за чего и получил ряд ранений.

Жильцы рассказали, что ссоры в семье были слышны и раньше, но до рукоприкладства и поножовщины не доходило. Зато известно, что глава семейства в последнее время находился в тяжелом моральном и психическом состоянии. Он наблюдался в частной клинике, ему диагностировали невроз навязчивых состояний. Ранее его даже привлекали к административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах.

