27 января 2026 в 12:48

Онищенко ответил, нужно ли закрывать границу с Индией из-за вируса

Академик РАН Онищенко: границу с Индией из-за вируса закрывать не нужно

Фото: Sayantan Chakraborty/Global Look Press
Границу с Индией из-за вируса Нипах закрывать не нужно, рассказал НСН академик РАН Геннадий Онищенко. Он отметил, что вирус существует с 1999 года.

Нипах имеет природную очаговость — это, прежде всего, летучие лисы, летучие собаки. Если бы он был высококонтагиозный, как начальный ковид, то, конечно, имел бы другую картину. Нет еще ни одного случая, когда он был бы зарегистрирован не в той местности, где живут эти крылановые, — рассказал Онищенко.

Он подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации закрывать будет необходимо только отдельные районы. По его словам, для качественной защиты необходима разработка вакцины.

Ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал, что вирус Нипах вызывает воспаление головного мозга, что может привести к гибели человека. До 70% тяжелых пациентов, попадая в стационар, умирают из-за того, что у них развивается энцефалит.

