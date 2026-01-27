Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 12:51

Ковальчук рассказал, как в России разрабатывали гиперзвуковое оружие

Ковальчук: работа над высокоточным оружием в России велась с 50-х годов XX века

Михаил Ковальчук Михаил Ковальчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Работа над высокоточным оружием в России велась с 50-х годов XX века, заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на форуме AMTEXPO 2026. Он отметил, что в то время советские ученые готовили отчет о возможности создания сверхзвукового самолета с прямоточным ядерным двигателем. По его словам, для того чтобы догнать отечественных ученых в этой разработке, нужно проводить десятилетия глубинной научной работы.

В 1955 году <…> был утвержден отчет о уже проведенной работе по возможности создания дальнего сверхзвукового самолета с прямоточным ядерным двигателем, — сказал Ковальчук.

Ранее военный эксперт Драго Босник заявил, что гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» вызывает серьезную тревогу у западных аналитиков. Он считает, что у противника есть лишь секунды на реакцию.

До этого эксперт Брент Иствуд в статье для 19FortyFive указал, что многоцелевые российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» стали серьезной угрозой для безопасности США. Автор напомнил, что в 2024 году одна из таких подлодок зашла в порт столицы Кубы Гаваны.

