«Трансмашхолдинг» решил разработать локомотив с ядерной установкой

«Трансмашхолдинг» планирует разработать локомотив с ядерной установкой, заявил гендиректор компании Кирилл Липа на форуме AMTEXPO 2026. Он отметил, что организация будет сотрудничать в этом вопросе с Курчатовским институтом.

Мы вместе с Курчатовским институтом проектируем локомотив с ядерной установкой, — сказал Липа.

Ранее президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что работа над высокоточным оружием в России велась с 50-х годов XX века. Он отметил, что в то время советские ученые готовили отчет о возможности создания сверхзвукового самолета с прямоточным ядерным двигателем.

До этого военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец отметил, что, по признанию американских экспертов, в сфере гиперзвукового оружия они отстают от России на десятки лет. Не имея своих аналогов, США вкладывают большие средства в разведку, добавил он.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что российские научные разработки в сфере гибридной микроэлектроники могут стать для страны возможностью сделать шаг вперед в развитии отрасли. 23 января он ознакомился с исследовательской работой МФТИ и планами его развития.