23 января 2026 в 02:20

«Это смертный приговор»: на Западе испугались российского оружия

InfoBRICS: гиперзвуковая ракета «Циркон» может стать приговором для противника

Фото: МО РФ
Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» вызывает серьезную тревогу у западных аналитиков, заявил военный эксперт Драго Босник в статье для InfoBRICS. По его словам, у противника есть лишь секунды на реакцию.

У сил противника есть всего несколько секунд, чтобы среагировать, что на самом деле означает, что приближающийся «Циркон» — это смертный приговор, — написал эксперт.

«Циркон» способен запускаться с различных платформ, включая подводные лодки. Кроме того, ракета может нести ядерный заряд, что делает ее стратегическим оружием. Она является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой морского базирования, ее скорость достигает девяти чисел Маха.

На сегодняшний день этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350 и новейшие многоцелевые атомные подводные лодки проекта «Ясень-М». Также «Цирконы» получат ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и модернизируемые подлодки проекта «Антей».

Ранее эксперт Брент Иствуд в статье для 19FortyFive указал, что многоцелевые российские подлодки проекта 885М «Ясень-М» стали серьезной угрозой для безопасности США. Автор напомнил, что в 2024 году одна из таких подлодок зашла в порт столицы Кубы Гаваны. По его мнению, подводная лодка, возможно, собирает разведывательную информацию об авианосной ударной группе «Джеральд Форд» и делится ею с венесуэльцами. Это делает подлодки класса «Ясень» ценным активом для российских сил.

