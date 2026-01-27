Ахматовец сравнил СВО с Шереметьево Боец с позывным Аид из-за активности БПЛА ВСУ в шутку сравнил СВО с Шереметьево

Зону специальной военной операции сейчас можно сравнить с аэропортом Шереметьево из-за возросшей активности БПЛА ВСУ, заявил командир группы спецназа «Ахмат» Бекхан Юнусов, известный под позывным Аид. По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины, по всей видимости, планируют некие активные действия.

Там теперь реально Шереметьево, международный терминал, 12 тыс. рейсов в день. Ну посмотрим, время покажет, — заявил Аид.

Он сообщил, что украинские военные усилили присутствие в районе ответственности его подразделения. Противник подтянул туда дополнительные расчеты БПЛА.

Ранее в интервью NEWS.ru командир отряда спецназа «Ахмат» заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины в Сумской области обнаружены военные из иностранного легиона. По его данным, речь идет о представителях немецкого спецназа. Собеседник предположил, что эти наемники также могли погибнуть в боях с российскими военнослужащими и остаться на полях сражений.

До этого сообщалось, что представители украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) начали использовать беспилотники. С их помощью они ищут мужчин в городах и селах. К задержанным также применяют силу.