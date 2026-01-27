Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 10:34

Москва столкнулась с девятибалльными пробками

Пробки в Москве достигли девяти баллов из-за сильного снегопада

Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Пробки на дорогах Москвы утром 27 января достигли девяти баллов из максимальных десяти, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Причиной транспортного коллапса стал сильный снегопад, который, по прогнозу синоптиков, принесет за день треть месячной нормы осадков.

Наибольшие затруднения движения наблюдаются в центре города. Садовое кольцо стоит практически по всей протяженности, также серьезные заторы зафиксированы на Тверской улице, Новом Арбате и на большей части Третьего транспортного кольца.

Плотное движение и серьезные пробки образовались и на МКАД, в частности на северо-западе, западе и юго-западе столицы. По данным метеорологов, высота сугробов в городе может достичь 47 сантиметров.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что снегопад в Москве продлится до 29 января. По ее словам, циклон южного происхождения с малоподвижным фронтом определил погоду. Ему блокирует путь мощный антициклон, из-за чего осадки будут идти практически непрерывно двое суток, и лишь затем снегопад начнет ослабевать.

снегопады
пробки
Москва
дороги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умер экс-тренер сборной РФ по футболу Борис Игнатьев: причины, как побеждал
Военэксперт раскрыл, почему в ВСУ набирают больше женщин
Авиарейсы из Петербурга в Москву отменили из-за погоды
Россия начала выводить войска из Сирии
«Символ любви»: Матвиенко призвала хранить память о подвиге Ленинграда
«Ненавидят»: Дмитриев высказался об одной особенности представителей ЕС
«Мы не позволим»: Орбан строго ответил на угрозы Украины в адрес Венгрии
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки отдыха для многодетных семей
Слежка за бывшим через GPS обернулась для россиянки судом
«Считается грехом»: в РПЦ объяснили, почему нужно вывести аборты из ОМС
Горы в одном регионе исключили из списка объектов культурного наследия
Россиянин получил штраф почти в полмиллиона рублей за призывы к терроризму
Крем для торта за 20 минут: 3 ингредиента!
Мать пыталась зарезать дочь за то, что та ушла от мужа
Раскрыта предварительная причина гибели людей в хостеле в Балашихе
Москалькова рассказала, как Россия и Украина обсуждают новый обмен пленными
Названа причина, почему важно регулярно обновлять банковские карты
Компанию оштрафовали за срыв сроков догазификации в Свердловской области
Стало известно местоположение хозяина дома, где сгорели четыре человека
Признанная умершей женщина внезапно «воскресла»
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.