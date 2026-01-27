Москва столкнулась с девятибалльными пробками

Пробки на дорогах Москвы утром 27 января достигли девяти баллов из максимальных десяти, следует из данных сервиса «Яндекс Карты». Причиной транспортного коллапса стал сильный снегопад, который, по прогнозу синоптиков, принесет за день треть месячной нормы осадков.

Наибольшие затруднения движения наблюдаются в центре города. Садовое кольцо стоит практически по всей протяженности, также серьезные заторы зафиксированы на Тверской улице, Новом Арбате и на большей части Третьего транспортного кольца.

Плотное движение и серьезные пробки образовались и на МКАД, в частности на северо-западе, западе и юго-западе столицы. По данным метеорологов, высота сугробов в городе может достичь 47 сантиметров.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова предупредила, что снегопад в Москве продлится до 29 января. По ее словам, циклон южного происхождения с малоподвижным фронтом определил погоду. Ему блокирует путь мощный антициклон, из-за чего осадки будут идти практически непрерывно двое суток, и лишь затем снегопад начнет ослабевать.