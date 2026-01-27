Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 10:14

Синоптик ответила, когда Москву перестанет заваливать снегом

Синоптик Позднякова: снегопад в Москве продлится до 29 января

Фото: Стрингер/NEWS.ru
Снегопад в Москве продлится до 29 января, заявила NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, осадки будут идти практически непрерывно в течение двух суток.

Снегопад в Москве продлится практически все сегодняшние сутки и весь завтрашний день. Циклон, который определяет погоду, имеет южные черты, а атмосферный фронт малоподвижный. Продвижению на восток мешает антициклон, поэтому он будет хозяйничать двое или даже трое суток. Но потом снегопад пойдет на убыль, — пояснила Позднякова.

Ранее стало известно, что цены на такси в Москве и Подмосковье резко выросли на фоне мощного снегопада и высокого спроса. Так, стоимость одной поездки увеличилась в 2–3,5 раза. Приложение «Яндекс Такси» предупреждает, что заказов сейчас значительно больше, чем свободных машин.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что во вторник, 27 января, в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков. По его словам, в столице также вырастут сугробы, их высота достигнет 47 сантиметров.

Москва
прогнозы
синоптики
погода
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
