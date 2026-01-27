Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 12:08

Появилось видео с масштабной облавой на склад с нелегалами в Домодедово

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Силовики выявили 21 иностранного гражданина с нарушениями миграционного законодательства в Домодедово, сообщила пресс-служба Росгвардии в комментарии NEWS.ru. Проверка проходила на складе в микрорайоне Белые Столбы.

В отношении 21 иностранного работника из стран Средней Азии составлены административные протоколы, — отметили в ведомстве.

По данным ведомства, восемь мигрантов работали без необходимых документов, еще 13 находились в России с нарушением установленного режима пребывания. Все правонарушители получили штрафы в пять тысяч рублей.

После оформления материалов нарушителей ожидает выдворение из страны. Проверки складских и производственных площадок в Подмосковье продолжаются.

Ранее порядка 375 мигрантов попали в отделения полиции после рейда по объектам сети магазинов «Перекресток» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также по распределительному центру X5 Retail Group. Полиция продолжила проверку ретейлера.

В Уфе до этого силовики предотвратили теракт в Уфе. Они обезвредили двух граждан одной из стран Центральной Азии, связанных с запрещенной в России террористической организацией. Мигранта, открывшего огонь при задержании, нейтрализовали.

