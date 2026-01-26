Полиция задержала 21 нелегального мигранта на складе в Подмосковье

В микрорайоне Белые Столбы городского округа Домодедово Московской области задержали 21 нелегального мигранта из Средней Азии, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на МВД России. Соответствующий рейд на одном из складов провели сотрудники полиции и Росгвардии.

У восьми иностранцев отсутствовало разрешение на работу в России, уточнили в ведомстве. Еще 13 мигрантов находились в стране с нарушением режима — просроченной визой или миграционной картой.

В отношении мужчин составили административные протоколы по нескольким статьям. Каждого из них оштрафовали на сумму в 5 тыс. рублей. В дальнейшем мужчин планируют выдворить из России.

Ранее сообщалось, что порядка 375 мигрантов попали в отделения полиции после рейда по объектам сети магазинов «Перекресток» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также по распределительному центру X5 Retail Group. Полиция продолжила проверку ретейлера.