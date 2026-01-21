Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 09:52

ФСБ нейтрализовала мигранта при задержании за попытку устроить теракт в Уфе

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: fsb.ru
Читайте нас в Дзен

Силовики предотвратили теракт в Уфе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ. Они обезвредили двух граждан одной из стран Центральной Азии, связанных с запрещенной в России террористической организацией. Мигранта, открывшего огонь при задержании, нейтрализовали. Следователи допрашивают второго подозреваемого.

В Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе, — сказано в сообщении.

Задержанные собирали информацию об отделе полиции, выбранном целью атаки. Они провели разведку, приобрели автоматическое оружие, купили компоненты для самодельной бомбы и начали ее сборку. По месту их проживания изъяли составные части взрывного устройства.

Ранее в Москве женщина положила под автомобиль упаковку петард и подожгла их. Полиция задержала злоумышленницу. Она утверждает, что ее вынудили это сделать мошенники.

теракты
Уфа
Москва
ФСБ
задержания
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предупредил об ответственности за рекламу наркошопов в пабликах
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
«Взлетит на воздух»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.