ФСБ нейтрализовала мигранта при задержании за попытку устроить теракт в Уфе

Силовики предотвратили теракт в Уфе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦОС ФСБ. Они обезвредили двух граждан одной из стран Центральной Азии, связанных с запрещенной в России террористической организацией. Мигранта, открывшего огонь при задержании, нейтрализовали. Следователи допрашивают второго подозреваемого.

В Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан одной из стран Центральной Азии, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации, которые планировали совершение теракта в Уфе, — сказано в сообщении.

Задержанные собирали информацию об отделе полиции, выбранном целью атаки. Они провели разведку, приобрели автоматическое оружие, купили компоненты для самодельной бомбы и начали ее сборку. По месту их проживания изъяли составные части взрывного устройства.

