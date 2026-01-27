В России предложили ввести маркировку срока годности для слепых Политтехнолог Орлов: маркировку срока годности нужно дублировать шрифтом Брайля

Маркировку срока годности на продуктах и лекарствах необходимо дублировать шрифтом Брайля, заявил RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

Шрифт Брайля, которым пользуются люди с инвалидностью по зрению, лишь порой используется на рецептурных лекарственных препаратах для указания наименования препарата и его дозировки. Однако информации о сроке годности шрифтом Брайля данные упаковки не содержат, — рассказал Орлов.

По его словам, сейчас количество инвалидов по зрению в России составляет около 500 тыс. человек. Депутат отметил, что все эти люди так или иначе сталкиваются с различными товарами.

Ранее сообщалось, что власти прорабатывают вопрос возможного введения маркировки готовой пищевой продукции. Это могут сделать в рамках регулирования данных товаров в торговых сетях или службе доставки.