27 января 2026 в 12:02

Психотерапевт назвала неочевидную болезнь пожилых людей

Психотерапевт Славнова: пожилые могут не замечать наличия депрессии

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пожилые люди часто страдают депрессией, однако могут этого не замечать, рассказала «Вечерней Москве» врач-психотерапевт Алина Славнова. Она отметила, что люди старшего возраста могут воспринимать такое состояние как норму.

Пациенты редко жалуются на плохое настроение, вместо этого акцентируя внимание на физических симптомах: слабости, болях в спине или животе, ухудшении аппетита, нарушении сна. Такое соматическое маскирование значительно затрудняет диагностику, — рассказала Славнова.

По словам психотерапевта, причиной такого состояния могут стать возрастные изменения, хронические заболевания и социальные факторы. Она подчеркнула, что в этом возрасте люди часто теряют близких, испытывают сложности в семье, на работе и снижают социальную активность.

Ранее сообщалось, что постоянная вялость, одышка без причин, головокружения, необъяснимые боли в животе или голове, а также нарушения аппетита могут сигнализировать о скрытой депрессии. Отказ от соблюдения гигиены, проблемы со сном и социальная изоляция — тоже тревожные признаки.

