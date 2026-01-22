Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 12:07

Психолог назвал тревожные признаки скрытой депрессии

Психолог Шамсутдинов: постоянная вялость может быть признаком скрытой депрессии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Постоянная вялость, одышка без причин, головокружения, необъяснимые боли в животе или голове, а также нарушения аппетита могут сигнализировать о скрытой депрессии, заявил «Радио 1» психолог Эдуард Шамсутдинов. Отказ от соблюдения гигиены, проблемы со сном и социальная изоляция — тоже тревожные признаки.

Люди с депрессией могут скрывать ее — улыбаться на встречах, надевать «маску», а внутри корить себя и плохо чувствовать. Самое главное — не осуждать их и не давать непрошеных советов. Попробуйте осторожно начать диалог, показать, что вы рядом и готовы поддержать. Ваша задача — не поставить диагноз, а мягко подвести человека к мысли обратиться за профессиональной помощью, — посоветовал Шамсутдинов.

Среди других частых признаков депрессии он выделил суицидальные наклонности, в том числе шутки о смерти, а также потерю интереса к жизни. Пониженное настроение, подавленность и раздражительность на постоянной основе также являются поводами насторожиться, подытожил эксперт.

Ранее психолог Лилия Гладких заявила, что дефицит объятий повышает общий уровень стресса и снижает эмпатию. По ее словам, из-за длительного отсутствия тактильного контакта у человека может развиться состояние, близкое к депрессии.

