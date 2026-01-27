Астрономы указали на ухудшение геомагнитной обстановки 28 января РАН: геомагнитная обстановка может ухудшиться из-за корональной дыры на Солнце

Геомагнитная обстановка может слегка ухудшиться 28 января из-за корональной дыры на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале. Ученые отметили, что интенсивные полярные сияния в ближайшие сутки не ожидаются. При этом вспышечная активность на Солнце остается умеренной.

Завтра ожидается небольшой рост геомагнитных индексов из-за влияния корональной дыры, — говорится в сообщении.

Ранее младший научный сотрудник отдела астрофизики и физики космической плазмы Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде Николай Емельянов заявил, что геомагнитный шторм не представляет опасности для населения Земли. По его словам, сейчас значения шторма, зафиксированные 19–21 января, относятся к классу G4, где G5 является максимальным уровнем.

До этого жители российских регионов заметили в небе «два солнца». На Сахалине, в Курской, Тюменской и ряде других областей из-за сильных морозов в небе наблюдали яркие световые столбы. Необычное оптическое явление получило название паргелий.