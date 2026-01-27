Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 13:23

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с регистрацией в РФ

Симоньян: мошенники завлекают оформлением временной регистрации в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мошенники начали завлекать оформлением временной регистрации в России, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram. По ее словам, злоумышленники создают фальшивые сайты «паспортных столов».

Сограждане, предупреждаю вас о новом виде мошенничества, на которое повелись уже многие, в том числе моя знакомая. Мошенники создают фальшивые сайты «паспортных столов» и обещают оформить временную регистрацию в России. И россияне, и иностранцы попадаются на удочку, — написала Симоньян.

По ее словам, недавно в Липецке были задержаны организаторы мошеннической схемы, действовавшие через социальные сети. Они размещали рекламные объявления, обещая помощь в оформлении документов, брали оплату, а взамен передавали поддельные бумаги через курьерскую доставку. Полученные средства быстро конвертировались в криптовалюту. Расследованием установлено, что за последний двухлетний период преступники обманули порядка 800 доверчивых граждан.

Ранее стало известно, что мошенники могут начать массовую атаку на владельцев загородных участков в России. Специалисты Smart Business Alert выявили утечку данных по 10 тыс. садоводческих товариществ, что составляет около 10% от их общего числа в стране.

