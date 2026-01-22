Мошенники подготовили крупную атаку на владельцев загородных домов в России

Мошенники могут начать массовую атаку на владельцев загородных участков в России, сообщает Lenta.ru со ссылкой на информацию Smart Business Alert. Специалисты выявили утечку данных по 10 тыс. садоводческих товариществ, что составляет около 10% от их общего числа в стране.

Мошенники выбрали достаточно удобный период — зиму и весну, особенно сразу после новогодних праздников, когда многие владельцы реже посещают и используют дачные участки. Это снижает вероятность быстрой проверки информации и повышает эффективность атак, связанных с подменой контактов, рассылками и «официальными» уведомлениями от имени СНТ, — отметил глава сервиса Сергей Трухачев.

По информации издания, обнаруженные сведения содержат официальную информацию о СНТ: наименования, адреса, ИНН, телефоны и электронную почту. Более 90% email-адресов зарегистрированы на публичных почтовых сервисах, что делает их уязвимыми для взлома путем подбора паролей из ранее утекших баз.

Дополнительный риск связан с тем, что многие такие почтовые ящики заброшены и могут быть перерегистрированы злоумышленниками. При этом в поисковых системах они продолжают отображаться как актуальные, что открывает возможности для рассылок фальшивых уведомлений, подмены реквизитов и других схем.

Ранее сообщалось, что хакеры начали красть логины и пароли от «Госуслуг» через Telegram-боты с ненастоящими реферальными программами от популярных маркетплейсов. По словам специалистов, злоумышленники создают ботов под предлогом якобы удобного взаимодействия с «официальной» реферальной программой различных онлайн-платформ.