27 января 2026 в 13:13

Политолог объяснил, почему финские политики заговорили о диалоге с Россией

Политолог Кортунов: Финляндия с помощью РФ хочет повысить свою значимость в ЕС

Андрей Кортунов Андрей Кортунов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Финские политики хотят повысить свою значимость в Европейском союзе через диалог с РФ, предположил в беседе с NEWS.ru политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, Хельсинки пытается вернуться к роли посредника в отношениях между Москвой и европейскими столицами.

Финляндия пытается вернуться к той роли, которую она неоднократно играла в отношениях между Россией и странами ЕС, то есть выступить в качестве посредника. Тем самым, конечно, она хочет укрепить свои позиции, в том числе в ЕС и, возможно, в НАТО. Поэтому страна выдвигает разные кандидатуры для диалога с Владимиром Путиным, в частности, президента Александра Стубба или премьера Петтери Орпо. Но мне кажется, что здесь, к сожалению, для Европы и для Финляндии эти скромные попытки особых шансов на успех не имеют, — пояснил Кортунов.

Он добавил, что растущее в Европе понимание своей исключенности из переговорного процесса по Украине заставляет искать способы вступить в диалог с Россией. По мнению политолога, это косвенное признание ряда стратегических ошибок, допущенных четыре года назад, и свидетельство необходимости коррекции европейского курса в отношении Москвы.

Желание Финляндии как-то войти в переговорный процесс и начать диалог с Россией понятно. Фактически это означает, что европейцы, пусть не прямо, но косвенно признают, что четыре года назад они совершили несколько крупных ошибок, надеясь на быструю победу Украины, переоценив свои шансы и так далее. То есть это свидетельство признания необходимости пока достаточно скромной, но все-таки коррекции стратегии Европы на российском направлении, — резюмировал Кортунов.

Ранее Орпо признался, что хотел бы сесть за один стол с российским лидером Владимиром Путиным. Однако, по его словам, для такой встречи момент еще не настал.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков ранее заявил, что любой лидер Евросоюза может стать переговорщиком с Россией, если у него есть реальное желание достичь компромисса. При этом он отметил, что антироссийская политика большинства европейских стран заведомо осложняет любые переговоры. Так он прокомментировал кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС.

