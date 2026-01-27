Американская корпорация Microsoft может вернуться в Россию Microsoft зарегистрировала товарные знаки Windows и Azure в России

Американская корпорация Microsoft зарегистрировала в России товарные знаки на операционную систему Windows и облачную платформу Azure, следует из базы данных Роспатента. Заявки были поданы в октябре 2025 года, а положительное решение о регистрации ведомство приняло в январе 2026 года.

Регистрация дает компании правовую возможность заниматься продажей компьютерного программного обеспечения и оборудования под этими брендами на территории России. В марте 2022 года Microsoft объявляла об уходе с российского рынка и приостановке продаж. При этом корпорация уточняла, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.

Ранее японская корпорация Sony Group зарегистрировала в России товарный знак Alpha для фототехники и аксессуаров. Логотип, действие которого продлится до 2035 года, защищает линейку цифровых камер, объективов, вспышек и сопутствующего оборудования.

До этого швейцарская компания Rolex оформила в России два товарных знака для своих наручных часов — Daytona и RLX Rolex. Исключительное право на их использование будет действовать до 2034 года и распространяется на все типы часовых изделий.