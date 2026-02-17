Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 февраля

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 17 февраля

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Анапой, Геленджиком и Витязево прозвучали взрывы, средства ПВО отражали атаку беспилотников над Черным морем. Как писал источник, жители насчитали не менее шести хлопков. Очевидец подтвердил NEWS.ru, что громкие звуки раздаются и в небе над Новороссийском.

В публикации говорилось, что над морем видны яркие вспышки и слышен гул двигателей в небе. По информации канала, в городах включили сирену воздушной тревоги. На данный момент официальных сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. В аэропортах Краснодара и Геленджика временно ограничили прием и отправку воздушных судов.

В оперштабе региона заявили, что два человека пострадали в поселке Ильском Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА. Повреждения получили четыре частных дома.

Глава администрации Сочи Андрей Прошунин, в свою очередь, сообщил, что в Сочи работает система ПВО. По его словам, военные отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. Минобороны России информацию не комментировало.

Также средства противовоздушной обороны отражали атаку Вооруженных сил Украины над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, российские военные сбили пять воздушных целей над акваторией.

«По предварительной информации, сбито пять воздушных целей над морской акваторией. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — констатировал Развожаев.

Кроме того, силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщило Минобороны России. В ведомстве указали, что 24 из них сбито над территорией Краснодарского края, еще шесть — над Крымом.

«По два БПЛА — над территориями Белгородской и Воронежской областей, один — над территорией Республики Адыгея, 26 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря и 15 — над акваторией Азовского моря», — говорится в публикации российского оборонного ведомства.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что город Белгород и Белгородский округ подверглись массированному обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, объекты энергетической инфраструктуры получили серьезные повреждения.

«Предварительно, серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Аварийные и оперативные службы выясняют масштаб повреждений. Информация о последствиях уточняется», — говорится в посте главы региона в Telegram-канале.

Позже он уточнил, что мирный житель пострадал в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины.

«В селе Никольское Белгородского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой госпитализировали в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Необходимая медицинская помощь оказывается», — отметил губернатор.

По информации Министерства обороны РФ, за последнюю неделю российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали и уничтожили не менее 1308 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество атак зафиксировано 11 и 15 февраля, в эти дни было сбито 458 и 222 дрона соответственно.

Читайте также:

Атака ВСУ на Краснодарский край ночью 17 февраля: взрывы, что известно

ВС РФ разнесли груз НАТО в Одессе, позор Мерца и Макрона: что будет дальше

ВСУ готовят нападение на Брянск? Массированный налет БПЛА 16 февраля