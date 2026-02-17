Атака ВСУ на Краснодарский край ночью 17 февраля: взрывы, что известно

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников в ночь на вторник, 17 февраля, атаковали Краснодарский край. Что об этом известно, есть ли пострадавшие и разрушения?

Что известно об атаке на Краснодарский край ночью 12 февраля

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Анапой, Геленджиком и Витязево прозвучали взрывы, средства ПВО отражали атаку беспилотников над Черным морем. Как писал источник, жители насчитали не менее шести хлопков. Очевидец подтвердил NEWS.ru, что громкие звуки раздаются и в небе над Новороссийском.

В публикации говорилось, что над морем видны яркие вспышки и слышен гул двигателей в небе. По информации канала, в городах включили сирену воздушной тревоги. На данный момент официальных сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало. В аэропортах Краснодара и Геленджика временно ограничили прием и отправку воздушных судов.

«Серия мощных взрывов прогремела в Северском районе Краснодарского края — предварительно, обломки уничтоженных украинских БПЛА повредили несколько частных домов», — сказано в публикации.

В оперштабе региона заявили, что два человека пострадали в поселке Ильском Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА. Повреждения получили четыре частных дома.

Глава администрации Сочи Андрей Прошунин, в свою очередь, сообщил, что в Сочи работает система ПВО. По его словам, военные отражают атаку беспилотных летательных аппаратов.

«Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб. Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — написал он.

Минобороны России информацию не комментировало.

Какие еще регионы РФ атаковали ВСУ в ночь на 12 февраля

Средства противовоздушной обороны отражали атаку Вооруженных сил Украины над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, российские военные сбили пять воздушных целей над акваторией.

«По предварительной информации, сбито пять воздушных целей над морской акваторией. Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», — констатировал Развожаев.

Кроме того, силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили 76 украинских БПЛА над регионами РФ, сообщило Минобороны России. В ведомстве указали, что 24 из них сбито над территорией Краснодарского края, еще шесть — над Крымом.

«По два БПЛА — над территориями Белгородской и Воронежской областей, один — над территорией Республики Адыгея, 26 БПЛА уничтожено над акваторией Черного моря и 15 — над акваторией Азовского моря», — говорится в публикации российского оборонного ведомства.

