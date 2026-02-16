Для террористов из «Крокуса» требуют пожизненного: когда уже приговор?

Для террористов из «Крокуса» требуют пожизненного: когда уже приговор?

Обвиняемым по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» запросили пожизненные сроки и штрафы. Защитники потерпевших настаивают на таком же вердикте для всех фигурантов дела. 16 февраля суд приступил к прениям сторон. Есть ли шанс добиться максимального срока и компенсации пострадавшим и родственникам погибших — в материале NEWS.ru.

Почему защита рассчитывает на максимальный срок для фигурантов дела «Крокуса»

2-й Западный окружной военный суд приступил к прениям сторон по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» в понедельник, 16 февраля. Как сообщила журналистам адвокат потерпевших Людмила Айвар, сторона защиты пострадавших настаивает на максимально жесткой мере для всех обвиняемых. Фигурантам дела грозит пожизненное заключение.

«Защита <…> будет настаивать на максимально суровом и справедливом наказании <…> в пределах санкций, предусмотренных уголовным законом, вплоть до пожизненного лишения свободы», — пояснила адвокат.

Гособвинение в ходе прений заявило, что вина всех фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», в том числе четырех исполнителей атаки, была полностью доказана, добавила Айвар.

«Согласно позиции прокурора, вина подсудимых в совершении ими преступлений доказана собранными по делу доказательствами, несмотря на то, что по итогам судебного заседания никто из них не признал себя полностью виновным», — сказала она.

Заседание проходит в закрытом режиме. Как рассказал NEWS.ru адвокат потерпевших Игорь Трунов, на пожизненных сроках для всех фигурантов дела «Крокуса» настаивают его доверители.

«Мы не настаиваем на чем-то, что не поддерживают потерпевшие. Может быть, эмоционально, понять можно: у людей погибли близкие, причинен значительный вред, поэтому, естественно, такое жесткое отношение к наказанию в данной ситуации. Конечно, мы понимаем, что было разделение ролей, что были пособники и посредники, но тем не менее наше законодательство не подразумевает возможность отличной позиции подзащитного и его адвоката», — пояснил юрист.

Он выразил уверенность, что большая часть фигурантов получит максимальный срок заключения. «У нас гуманное законодательство, у нас не работает высшая мера наказания, но не до такой же степени, чтобы уходили от ответственности», — подчеркнул адвокат.

Фигуранты по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Саидакрами Рачабализода, Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Получат ли потерпевшие компенсацию

Помимо уголовного преследования, потерпевшие заявили иски о компенсации морального и материального вреда. Общая сумма заявленных гражданских исков уже исчисляется десятками миллионов рублей. Однако адвокаты признают, что шансы реально получить эти деньги с подсудимых крайне малы.

Игорь Трунов отметил, что фигуранты дела будут просто не в состоянии возместить ущерб такому количеству потерпевших. Он заявил, что защита даже не подавала иски о компенсации в отношении подсудимых, поскольку, как показывает предыдущая практика, отбывающие наказание террористы выплачивали потерпевшим очень маленькие суммы.

«В нашей практике есть случай, когда по взрывам домов мы подали иски, выиграли крупные суммы. [Юсуф] Крымшамхалов и [Адам] Деккушев отбывают пожизненное заключение. И за все эти десятки лет они выплатили порядка 500 рублей», — поделился Трунов.

При этом он добавил, что параллельно с делом о теракте слушается уголовное дело об оказании некачественных услуг, по которому защита потерпевших требует привлечь ответственных за пожарную безопасность «Крокус Сити Холла» и руководство комплекса.

Суд по этому делу, как и вопросы компенсации причиненного вреда, будут длительными, уверен Трунов.

Когда закончится суд над обвиняемыми в теракте

Суд по делу о теракте, где фигурантами выступают 19 человек, включая четырех непосредственных исполнителей, продлится недолго, считает Трунов. По словам адвоката, после прений сторон останутся реплики, последнее слово, приговор и апелляция.

«Максимально 2–3 месяца, и к весне будет решение, вступившее в законную силу. Здесь основная проблема в том, что объем материала слишком большой, поэтому передвижения очень сложные в рамках процессуальных действий. Потому что огромное количество томов дела, ознакомиться с ними быстро не получается никак», — пояснил эксперт.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что произошло в «Крокус Сити Холле»

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года во время концерта рок-группы «Пикник». Группа вооруженных боевиков ворвалась в концертный зал, открыла стрельбу по посетителям, после чего подожгла помещение. Начался сильный пожар, площадь которого составила более 12 900 квадратных метров. Второй этаж здания полностью выгорел и обрушился. В результате нападения погибли 150 человек, более 600 получили ранения. Силовики задержали четырех непосредственных исполнителей теракта, которые являются гражданами Таджикистана.

Украинский след в теракте

Исполнители теракта собирались скрыться на территории Украины, это следует, в частности, из заявления адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.

«Действительно, они целенаправленно двигались в сторону Украины, планировали там скрыться, но скорее из тех соображений, что это близко и из этой страны нет выдачи», — заявил Власов.

Адвокат уточнил, что его подзащитный был водителем и заранее знал маршрут отступления после атаки. При этом сами исполнители достоверно не знали, ждет ли их кто-то на Украине и будет ли им обеспечено укрытие. Кроме того, организаторы теракта приказали напавшим в случае преследования отбиваться от правоохранителей силой и не сдаваться. О том, что заказчики теракта находятся на Украине, говорили и обвиняемые.

Читайте также:

«Крокус Сити Холл»: год со дня теракта. Хроника трагедии минута в минуту

«Бесконечный фильм ужасов»: адвокат Трунов о суде по теракту в «Крокусе»

Суд арестовал миллиарды Чубайса: подробности дела, при чем здесь «Крокус»