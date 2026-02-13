Песков рассказал, компании какой страны хотят вернуться на российский рынок Песков: некоторые компании США хотят вернуться на российский рынок

Американские компании хотят вернуться на российский рынок, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналистов о том, как в дальнейшем будет развиваться экономическое сотрудничество между Москвой и Вашингтоном, передает РИА Новости.

Разумеется, есть американские компании, которые хотят вернуться на российский рынок, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Песков выразил мнение, что иностранные компании неизбежно вернутся в Россию. По его словам, политизированное давление на бизнес со стороны западных правительств со временем ослабнет. Представитель Кремля подчеркнул, что любая экономика заинтересована в притоке иностранных инвестиций и товарном многообразии.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предположил, что известные зарубежные бренды могут возобновить деятельность на территории России через полтора года. При этом одной из проблем при возвращении станет вопрос конкуренции с российскими марками, уточнил эксперт.