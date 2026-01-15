Стало известно, сколько времени займет возвращение известных брендов в РФ Доцент Щербаченко: известные бренды могут вернуться в РФ через полтора года

Известные зарубежные бренды могут возобновить деятельность на территории России через полтора года, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, одной из проблем при возвращении станет вопрос конкуренции с российскими марками.

Бренды стремятся сохранить свой товарный знак. Возможно, в дальнейшем планируют возвращаться [в Россию]. Когда и как быстро они вернутся, зависит во многом от санкционных ограничений и затрат на возвращение, поскольку рынок не стоял на месте, а уже занят российскими или дружественными брендами. Безусловно, есть марки, которые российские покупатели помнят, хотят носить и покупать и дальше — такие как известные международные бренды с сильной деловой репутацией и большим количеством клиентов могут вернуться через 1–1,5 года. Возвращение возможно, но потребует от компаний серьезных ресурсов и адаптации к новым реалиям, — предположил Щербаченко.

Он подчеркнул, что иностранным брендам мешает вернуться в Россию исключительно геополитика и связанные с этим затраты. По словам Щербаченко, после оценки расходов они будут выбирать наиболее подходящее время для возвращения, которое у каждого из брендов будет своим, в зависимости от мнения акционеров или владельцев компании и оценки затрат на релокацию бизнеса.

Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola сохранила исключительные права на один из своих знаковых символов, даже после того как покинула российский рынок. Американская корпорация продлила срок действия товарного знака, который охраняет образ культовой стеклянной бутылки.