Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 11:01

Стало известно, сколько времени займет возвращение известных брендов в РФ

Доцент Щербаченко: известные бренды могут вернуться в РФ через полтора года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Известные зарубежные бренды могут возобновить деятельность на территории России через полтора года, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, одной из проблем при возвращении станет вопрос конкуренции с российскими марками.

Бренды стремятся сохранить свой товарный знак. Возможно, в дальнейшем планируют возвращаться [в Россию]. Когда и как быстро они вернутся, зависит во многом от санкционных ограничений и затрат на возвращение, поскольку рынок не стоял на месте, а уже занят российскими или дружественными брендами. Безусловно, есть марки, которые российские покупатели помнят, хотят носить и покупать и дальше — такие как известные международные бренды с сильной деловой репутацией и большим количеством клиентов могут вернуться через 1–1,5 года. Возвращение возможно, но потребует от компаний серьезных ресурсов и адаптации к новым реалиям, — предположил Щербаченко.

Он подчеркнул, что иностранным брендам мешает вернуться в Россию исключительно геополитика и связанные с этим затраты. По словам Щербаченко, после оценки расходов они будут выбирать наиболее подходящее время для возвращения, которое у каждого из брендов будет своим, в зависимости от мнения акционеров или владельцев компании и оценки затрат на релокацию бизнеса.

Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola сохранила исключительные права на один из своих знаковых символов, даже после того как покинула российский рынок. Американская корпорация продлила срок действия товарного знака, который охраняет образ культовой стеклянной бутылки.

бренды
Россия
санкции
товары
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посол высказался об «агрессивных планах» России в Арктике
Наступление ВС РФ на Харьков 15 января: войска окружены, бойня в Купянске
Милонов резко ответил на призыв Каллас «начать пить»
Названо число потерпевших по скандальному делу о смерти младенцев
Москвичам пообещали теплые февраль и март
Россиянам рассказали, как вернуть налоги за 2025 год
На Западе раскрыли одно последствие ударов ВС России по Украине
На Камчатке глыба льда с крыши пробила окно в квартире с маленькими детьми
Раскрыто, какой срок грозит директору «Куршской косы» за незаконную вырубку
«Нигде он не служит»: Ермака подловили на лжи после ответа Минобороны
БПЛА разнес памятник Степану Бандере в Львове? Удары по Украине 15 января
Стало известно, сколько животных ежегодно клонируют в мире
Жога раскрыл, как украинцы относятся к терроризму Киева на самом деле
Россиянам рассказали, сколько будет стоит клон домашнего питомца
Экс-жена Аршавина раскрыла детали расставания с бывшим футболистом
Оскорбивший Трампа рабочий собрал пожертвования почти на $500 тыс.
Появились подробности гибели мужчины под снегом на Камчатке
Политолог ответил, пойдет ли Лондон на эскалацию из-за разоблачения агента
«Будет 52-м штатом»: в США покусились на территорию еще одной страны
Почтовые работники попытались радикально скрыть кражу 60 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.