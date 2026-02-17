Трамп объявил об экологической катастрофе в США Трамп заявил об экологической катастрофе в Мэриленде из-за прорыва канализации

Президент США Дональд Трамп объявил об экологической катастрофе в Мэриленде из-за прорыва канализационных труб. В соцсети Truth Social он добавил, что в результате аварии произошло загрязнение реки Потомак, которая протекает через Вашингтон.

Трамп обвинил в случившемся местных демократов и губернатора Уэса Мура. По его словам, миллионы галлонов неочищенных сточных вод попали в столичную реку из-за некомпетентного управления системами отходов.

Президент США поручил федеральным властям защитить водоснабжение Вашингтона. В ликвидации последствий должно участвовать FEMA, но агентство приостановило работу из-за частичного шатдауна.

