17 февраля 2026 в 04:38

Трамп объявил об экологической катастрофе в США

Трамп заявил об экологической катастрофе в Мэриленде из-за прорыва канализации

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп объявил об экологической катастрофе в Мэриленде из-за прорыва канализационных труб. В соцсети Truth Social он добавил, что в результате аварии произошло загрязнение реки Потомак, которая протекает через Вашингтон.

Трамп обвинил в случившемся местных демократов и губернатора Уэса Мура. По его словам, миллионы галлонов неочищенных сточных вод попали в столичную реку из-за некомпетентного управления системами отходов.

Президент США поручил федеральным властям защитить водоснабжение Вашингтона. В ликвидации последствий должно участвовать FEMA, но агентство приостановило работу из-за частичного шатдауна.

До этого посол РФ в Гаване Виктор Коронелли заявил, что указ Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен». По словам дипломата, распоряжение противоречит международному праву.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп все чаще размышляет об историческом наследии, отдавая приоритет материальным объектам и престижным наградам. По информации источников, его мысли сосредоточены на создании грандиозного наследия, которое будет напоминать о его правлении десятилетия спустя.

