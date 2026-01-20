Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 18:53

Гейтс провел встречу с главами энергокомпаний европейской страны

Mundo: Гейтс провел секретную встречу с главами энергокомпаний Испании

Билл Гейтс Билл Гейтс Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press
Основатель Microsoft Билл Гейтс встретился с руководителями крупнейших энергетических компаний Испании, сообщила газета Mundo. Отмечается, что переговоры были секретными и касались проблемы перегрузки электросетей на фоне планов строительства центров обработки данных Microsoft.

Отель Four Seasons в Мадриде накануне днем принял закрытую встречу на высшем уровне между миллиардером Биллом Гейтсом, основателем Microsoft, и крупнейшими испанскими энергетическими компаниями, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель подразделения корпорации Microsoft, ответственного за разработку ИИ, Мустафа Сулейман заявил, что искусственный интеллект может превзойти человека как работника в течение следующих 20–30 лет. По прогнозам эксперта, это может произойти даже раньше.

До этого Microsoft и OpenAI объявили о подписании нового долгосрочного соглашения, в рамках которого технологический гигант получит 27% акций коммерческого подразделения OpenAI Group PBC стоимостью около $135 млрд. Сделка предусматривает сохранение эксклюзивных прав Microsoft на продукты OpenAI, созданные с использованием инструментов Azure, до создания универсального искусственного интеллекта (AGI), с продлением лицензионных соглашений до 2032 года.

Испания
Билл Гейтс
энергетика
Microsoft
