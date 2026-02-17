Фигуристы из России принесли первую в истории Грузии олимпийскую медаль Метелкина и Берулава стали серебряными призерами Олимпийских Игр 2026 года

Фигуристы российского происхождения Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебро на Олимпиаде в Италии. Эта медаль стала первой в истории Грузии на зимних Играх.

По данным организаторов, спортсмены набрали 221,75 балла по сумме двух программ. Победу одержали японцы Рику Миура и Рюити Кихара с мировым рекордом, третье место заняли немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин.

Метелкина родом из Владимира и выступает за Грузию с 2020 года. Ее партнер Берулава родился в Москве, пара тренируется под руководством российских специалистов.

Ранее японский дуэт фигуристов Рику Миура и Рюити Кихара побили мировой рекорд на Олимпийских играх в парном катании. Спортсмены обошли достижение российской пары коллег Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

До этого чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова заявила, что в неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина виноваты завышенные ожидания. По ее словам, ключевой причиной провала спортсмена стало решение федерации США поставить его в обе программы.

Кроме того, российский фигурист Петр Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Милане на шестом месте. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Спортсмен чисто исполнил сложную произвольную программу с разными четверными прыжками.