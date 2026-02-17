Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 05:34

Фигуристы из России принесли первую в истории Грузии олимпийскую медаль

Метелкина и Берулава стали серебряными призерами Олимпийских Игр 2026 года

Анастасия Метелкина и Лука Берулава Анастасия Метелкина и Лука Берулава Фото: Roger Evans/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Фигуристы российского происхождения Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебро на Олимпиаде в Италии. Эта медаль стала первой в истории Грузии на зимних Играх.

По данным организаторов, спортсмены набрали 221,75 балла по сумме двух программ. Победу одержали японцы Рику Миура и Рюити Кихара с мировым рекордом, третье место заняли немцы Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин.

Метелкина родом из Владимира и выступает за Грузию с 2020 года. Ее партнер Берулава родился в Москве, пара тренируется под руководством российских специалистов.

Ранее японский дуэт фигуристов Рику Миура и Рюити Кихара побили мировой рекорд на Олимпийских играх в парном катании. Спортсмены обошли достижение российской пары коллег Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

До этого чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова заявила, что в неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина виноваты завышенные ожидания. По ее словам, ключевой причиной провала спортсмена стало решение федерации США поставить его в обе программы.

Кроме того, российский фигурист Петр Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Милане на шестом месте. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Спортсмен чисто исполнил сложную произвольную программу с разными четверными прыжками.

фигуристы
Грузия
медали
олимпиады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы банальные симптомы, говорящие о заражении ВИЧ
Попытки Европы участвовать в женевских переговорах не увенчались успехом
Порядок перерасчета за некачественные услуги ЖКХ могут изменить
Меню для мозга: какие продукты помогут справиться с зимней хандрой
«Есть заинтересованность»: стало известно, когда Украина лишится помощи
У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3
В Москве назвали грабежом попытки посягнуть на российские активы
Врач ответила, как быстро вылечить насморк в домашних условиях
Россиян призвали не беспокоиться из-за прихода ИИ на рынок труда
Психиатр развеял крайне опасный миф о степенях тяжести наркотиков
Гастроэнтеролог рассказала, что делать при переедании
Провал ВСУ в Сумской области: ВС РФ разгромили «полк смерти» Зеленского
Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых на 23 Февраля
Эти машины не ломаются: какие авто могут проехать 400 тыс. километров
Не рубить деревья, не копать: 10 штрафов, которые грозят дачникам в 2026-м
В российском аэропорту ввели временные ограничения
Артиллеристы ВС РФ превратили бронемашину ВСУ в груду металла
В Махачкале запустили режим повышенной готовности
Россиянам рассказали о главных признаках лжерелигии
ВВС Украины пополнились наемниками из США и Голландии на F-16
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.