Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 02:55

Японские фигуристы побили рекорд на Олимпиаде в Италии

Фото: Социальные сети
Японский дуэт фигуристов Рику Миура и Рюити Кихара побили мировой рекорд на Олимпийских играх в парном катании. Спортсмены обошли достижение российской пары коллег Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Японцы набрали 158,13 балла за прокат, а их сумма за две программы составила 231,24 балла. Предыдущий рекорд принадлежал россиянам, получившим 157,46 балла на чемпионате Европы 2022 года.

В короткой программе Миура и Кихара стали пятыми с результатом 73,11 балла. Фигуристы являются двукратными чемпионами мира и серебряными призерами Олимпиад в команде.

Ранее чемпионка Универсиады-2019 Бетина Попова заявила, что в неудачном выступлении американского фигуриста Ильи Малинина виноваты завышенные ожидания. По ее словам, ключевой причиной провала спортсмена стало решение федерации США поставить его в обе программы.

До этого стало известно, что российский фигурист Петр Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Милане на шестом месте. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Спортсмен чисто исполнил сложную произвольную программу с разными четверными прыжками.

фигуристы
японцы
рекорды
олимпиады
