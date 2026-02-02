Японский волейболист попал в судью мячом и извинился пируэтом Японский волейболист извинился перед судьей, проскользив на животе

Японский волейболист Юдзи Нисида неожиданно попал мячом в девушку-судью во время показательной подачи на звездном турнире в Кобе, сообщает The Guardian. Чтобы извиниться, спортсмен эффектно проскользил к ней по полу на животе, а затем встал на колени и продолжил кланяться, вызвав аплодисменты публики.

Кадры с его извинениями мгновенно разошлись по социальным сетям и набрали миллионы просмотров. Зрители сравнили его скольжение с элементом керлинга, а комментаторы отметили, что оно напоминало «только что выловленного тунца».

Несмотря на инцидент, Нисида помог своей команде «Осака Блютон» выиграть турнир со счетом 3:0 и был признан его самым ценным игроком. Сама судья не пострадала.

