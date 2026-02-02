Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 14:12

Японский волейболист попал в судью мячом и извинился пируэтом

Японский волейболист извинился перед судьей, проскользив на животе

Юдзи Нисида Юдзи Нисида Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press
Японский волейболист Юдзи Нисида неожиданно попал мячом в девушку-судью во время показательной подачи на звездном турнире в Кобе, сообщает The Guardian. Чтобы извиниться, спортсмен эффектно проскользил к ней по полу на животе, а затем встал на колени и продолжил кланяться, вызвав аплодисменты публики.

Кадры с его извинениями мгновенно разошлись по социальным сетям и набрали миллионы просмотров. Зрители сравнили его скольжение с элементом керлинга, а комментаторы отметили, что оно напоминало «только что выловленного тунца».

Несмотря на инцидент, Нисида помог своей команде «Осака Блютон» выиграть турнир со счетом 3:0 и был признан его самым ценным игроком. Сама судья не пострадала.

Ранее Арина Соболенко резко ответила журналистам на пресс-конференции после поражения в финале Australian Open. Белорусская теннисистка отправила репортеров «к черту» на вопрос о планах обсудить итоги матча с тренерами, объяснив это необходимостью сперва отойти от сильных эмоций.

До этого российская прыгунья Дарья Клишина лишилась служебной квартиры, предоставленной ей в 2011 году. По ее же словам, власти Тверской области выписали спортсменку и передали жилье военнослужащему, сославшись на положение, по которому для перевода недвижимости в собственность необходимо быть действующим атлетом.

