17 февраля 2026 в 04:33

Очевидцы сообщили, что ВСУ попытались нанести удар по Татарстану

SHOT: в Татарстане беспилотники атаковали Казань и Нижнекамск, слышны взрывы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Telegram-канал SHOT сообщил, что минувшей ночью беспилотники ВСУ попытались атаковать территорию Татарстана. Канал добавил, что жители Казани и Нижнекамска сообщили о серии взрывов и ярких вспышках в небе. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

По информации SHOT, громкие хлопки начались около 03:00 мск на окраинах Казани. Очевидцы рассказали о мощных звуках и мерцании света в жилых домах после инцидента.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за минувшую неделю отразила почти 200 атак Вооруженных сил Украины. По его словам, над Донецком и Макеевкой ликвидировали 179 вражеских беспилотников, над Горловкой — еще 16.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов сообщал, что ВСУ хотят использовать технологии искусственного интеллекта для анализа действий беспилотников самолетного типа, а также для планирования наземных и воздушных операций. При этом он подчеркнул, что ИИ-технологии пока несовершенны и требуют доработки для эффективного применения в планировании боевых действий.

