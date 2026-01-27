Дегтярев раскрыл, кому из спортсменов разрешили выступать под флагом России

Российские юниоры допущены к участию в мировых турнирах по современному пятиборью под национальной символикой, сообщил министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM) принял такое решение в отношении спортсменов возрастных групп до 15, 17 и 19 лет.

Исполком UIPM принял решение допустить на соревнования под эгидой организации российских юниоров в возрастных группах U15, U17 и U19 без каких-либо ограничений — в национальной форме, под государственным флагом и с гимном, — написал Дегтярев.

Министр назвал данное решение бесспорно позитивным шагом в пользу российского спорта. По его словам, оно стало результатом последовательной работы по защите интересов отечественных спортсменов и подтверждает постепенный возврат спортивного диалога в конструктивное русло.

Ранее стало известно, что юниорские сборные России по керлингу получили право выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Это решение было принято советом Всемирной федерации керлинга (WCF) на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета.