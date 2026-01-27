Известная актриса оказалась в инвалидном кресле из-за трендового трюка

Актриса Наталья Бардо оказалась в инвалидном кресле после попытки выполнить популярный трюк с переворотом. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что планировала записать видео для социальных сетей с помощью своего супруга, продюсера Марюса Вайсберга. Однако он отнесся к этой затее скептически и отказался в ней участвовать.

Тогда Наталья Бардо решила привлечь к съемкам своего сына. Во время попытки перевернуть мальчика она резко потянула мышцы спины. В результате к завершению своего отпуска актриса была вынуждена передвигаться с помощью инвалидной коляски.

От идеи до инвалидной коляски один переворот, — написала Бордо.

