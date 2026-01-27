Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 12:09

Известная актриса оказалась в инвалидном кресле из-за трендового трюка

Актриса Бардо повредила спину и оказалась в инвалидном кресле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Актриса Наталья Бардо оказалась в инвалидном кресле после попытки выполнить популярный трюк с переворотом. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что планировала записать видео для социальных сетей с помощью своего супруга, продюсера Марюса Вайсберга. Однако он отнесся к этой затее скептически и отказался в ней участвовать.

Тогда Наталья Бардо решила привлечь к съемкам своего сына. Во время попытки перевернуть мальчика она резко потянула мышцы спины. В результате к завершению своего отпуска актриса была вынуждена передвигаться с помощью инвалидной коляски.

От идеи до инвалидной коляски один переворот, — написала Бордо.

Ранее актриса Анастасия Стежко рассказала, что занимается спортом на протяжении более 15 лет. Она также добавила, что не устанавливает для себя строгих ограничений в плане питания. При этом, по словам Стежко, она старается избегать переедания в вечернее время. Если же ужин все же получается плотным, то на следующее утро она предпочитает легкий завтрак.

До этого актриса Олеся Железняк, получившая известность после роли в сериале «Сваты», сообщила, что поддерживает общение со своими родственниками из Украины. По словам Железняк, во время их разговоров они сознательно избегают обсуждения политических вопросов.

актрисы
шоу-бизнес
повреждения
спина
