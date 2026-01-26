Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 12:05

Звезда «Сватов» рассказала об отношениях с родственниками с Украины

Олеся Железняк рассказала о контактах с украинскими родственниками

Олеся Железняк Олеся Железняк Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press
Известная по сериалу «Сваты» актриса Олеся Железняк призналась, что продолжает общаться с украинскими родственниками, сообщает РИА Новости. По ее словам, во время разговоров они избегают обсуждения политических тем на фоне ситуации вокруг Украины.

Мы общаемся, поздравляем с праздниками друг друга. Какие-то сложные темы просто не обсуждаем, — сказала артистка.

Ранее сообщалось, что украинскую актрису Елену Бондареву-Репину, известную по ролям в сериалах «Сваты» и «Слуга народа», чуть не госпитализировали в психбольницу. Артистку на время увезли в медучреждение, когда она попыталась заступиться за своего супруга перед ТЦК (аналог российского военкомата), а позже выпустили. Позже актриса сообщила, что ей удалось отстоять супруга при помощи адвоката.

До этого звезда скетч-шоу «6 кадров» Эдуард Радзюкевич назвал Украину фашистским государством и заявил, что оно не должно существовать. Актер подчеркнул, что имеет в виду государственную форму, а не жителей страны.

