Московских школьников эвакуировали из-за прогибания балки в спортзале

В Москве учащихся школы № 1354 эвакуировали в соседние здания учреждения из-за прогибания балки в спортивном зале, пишет «Москва 24» со ссылкой на директора Анну Постникову. Нарушение заметили еще до начала урока.

Школа незамедлительно вызвала экстренные службы и провела эвакуацию детей в соседние здания нашей школы. Все дети были выведены организованно в сопровождении педагогов. Угрозы здоровью детей нет, — отметила Постникова.

По ее словам, сейчас специалисты проверяют все здание. Администрация школы уже начала готовить претензионный иск в адрес застройщика. Планируется провести экспертизу по дальнейшей эксплуатации здания и ее отдельных помещений.

