27 января 2026 в 11:44

Московских школьников эвакуировали из-за прогибания балки в спортзале

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве учащихся школы № 1354 эвакуировали в соседние здания учреждения из-за прогибания балки в спортивном зале, пишет «Москва 24» со ссылкой на директора Анну Постникову. Нарушение заметили еще до начала урока.

Школа незамедлительно вызвала экстренные службы и провела эвакуацию детей в соседние здания нашей школы. Все дети были выведены организованно в сопровождении педагогов. Угрозы здоровью детей нет, — отметила Постникова.

По ее словам, сейчас специалисты проверяют все здание. Администрация школы уже начала готовить претензионный иск в адрес застройщика. Планируется провести экспертизу по дальнейшей эксплуатации здания и ее отдельных помещений.

Ранее в Москве эвакуировали всех посетителей торгово-развлекательного комплекса «Vegas Крокус Сити». При этом известно лишь то, что ТРК прекратил работу «по техническим причинам».

