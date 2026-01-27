В Шереметьево сняли ограничения на прилет самолетов Шереметьево вновь принимает самолеты после отмены ограничений из-за снегопада

Московский аэропорт Шереметьево вновь принимает самолеты после отмены ограничений из-за снегопада, сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале. Там отметили, что длительность наземного обслуживания самолетов может быть увеличена. В пресс-службе добавили, что скопления пассажиров в терминалах нет.

Сняты введенные ранее ограничения на прилет воздушных судов в аэропорту Шереметьево, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Шереметьево закрыли на три часа из-за снегопада. Как передала пресс-служба воздушной гавани, авиакомпании скорректируют расписание полетов.

В то же время сообщалось, что пробки на дорогах Москвы утром 27 января достигли девяти баллов из максимальных десяти. Причиной транспортного коллапса стал сильный снегопад. Наибольшие затруднения движения наблюдаются в центре города.

В свою очередь ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что уже во вторник, 27 января, в Москве выпадет более трети месячной нормы осадков. По его словам, сугробы в городе вырастут до 47 сантиметров.