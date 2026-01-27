Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Миддлтон ультиматум

Британский король Карл III призвал Кейт Миддлтон взять на себя ведущую роль в устранении раскола в королевской семье, но этот шаг может привести к хаосу в ее браке с принцем Уильямом, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 27 января?

Какой ультиматум Карл III поставил Миддлтон

По словам источников издания, монарх потерял терпение из-за вражды между своими сыновьями и считает, что Кейт — его «единственная надежда» на прогресс. Разговоры об этом возобновились на фоне возможного визита герцога и герцогини Сассекских в Великобританию этим летом.

«С точки зрения Чарльза, этот спор зашел в тупик. Он столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, неся бремя короны, и продолжающиеся распри сильно его расстраивают. Он считает, что это банально и утомительно — по его словам, „всем нужно повзрослеть“», — рассказал инсайдер.

По данным источника, монарх намерен увидеть своих внуков принца Арчи и принцессу Лилибет и «готов действовать в соответствии с планом примирения», несмотря на возражения Уильяма.

«Чарльз не закрывает глаза на ошибки Гарри и Меган и не оправдывает их. Но он дошел до того, что держать в себе гнев — пустая трата того небольшого количества времени, которое у нас есть. По его мнению, сейчас важнее всего прощение, и он хочет, чтобы дверь была открыта и они могли вернуться в лоно семьи», — добавил инсайдер.

Поскольку принц Уильям отказывается общаться с Гарри, Карл III обратился к Миддлтон.

«Король увидел в Кэтрин последний реальный мост между двумя сторонами. Публичное продолжение этой вражды вредит имиджу монархии, и Чарльз считает, что Кейт лучше, чем кто-либо другой, понимает, как ставить долг выше личных эмоций, когда это важно», — сообщил один из помощников во дворце.

Кейт Миддлтон Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чего лишился бывший принц Эндрю

Младшему брату Карла III, бывшему принцу Эндрю, выселенному из особняка возле Виндзорского замка, перед переездом в скромный сельский дом пришлось пожертвовать большей частью имущества, передает Daily Mail.

Эндрю предстоит отправиться на ферму, находящуюся на территории Сандрингема. Она расположена на расстоянии более 11 километров от резиденции короля, и добраться туда можно лишь по неасфальтированной дороге. В новом доме всего пять спален, поэтому там не поместятся все вещи экс-принца. По информации Daily Mail, ему пришлось избавиться в том числе от любимых игрушек — 72 плюшевых медведей в морской форме, которыми он мучил прислугу. Для этой цели у Эндрю осталась только одна плюшевая обезьяна. Когда он жил в Букингемском дворце, то любил прятать ее и отчитывать горничных, если они не нашли ее и не вернули на место.

Одна из горничных, работавших в Букингемском дворце, вспоминала, что каждое утро ей приходилось тратить полчаса, чтобы уложить медведей в кровать. Вечером их требовалось снова расставить по комнате, причем у каждого было строго определенное место. Если прислуга путала медведей, Эндрю приходил в бешенство и мог накричать.

От коллекции огнестрельного оружия бывшему принцу также пришлось отказаться. Теперь она перешла в собственность Карла III. Кроме того, Эндрю лишился права на хранение оружия. При этом он сохранил коллекцию церемониальных мечей и намерен забрать ее с собой при переезде.

